В Донецк едут представители Кремля - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат Украины, координатор аналитической группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Сегодня, 03.02.2017, ожидается прибытие в Донецк из Москвы специальной группы во главе с представителями администрации президента РФ для координации информационной кампании по «освещению ситуации» вдоль линии фронта и дискредитации ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, в «ДНР» представители «министерства информации ДНР» при участии российских советников в авральном режиме сформировали из местных и российских журналистов мобильные группы по «освещению результатов обстрелов украинскими войсками жилых кварталов Донецка».

По данным аналитической группы, согласно указанию из Москвы, в эти группы в обязательном порядке также должны включаться представители иностранных СМИ.

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на Авдеевское направление прибыли журналисты российского пропагандистского телеканала LifeNews для съемки провокационных сюжетов.