Авдеевка больше всего нуждается в стройматериалах для восстановления разрушенного жилья - Жебривский

Об этом сказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время телефонного включения в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, только за сегодняшнее утро обстрелы боевиков разрушили 20 домов.

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«Все, кто хочет прислать сюда гуманитарную помощь, - в первую очередь нам нужны строительные материалы для восстановления разрушенного жилья из-за постоянных обстрелов, в том числе по Старой Авдеевке», - подчеркнул Жебривский.

Он уверил, что продукты в магазинах и лекарства в аптеках есть, больницы продолжают работать. Развернуты пункты обогрева и полевые кухни. В город прибыли гуманитарные грузы с продуктовыми наборами, полиция делает обход домов, сообщает, где можно получить помощь, добавил Жебривский.