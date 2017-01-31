ВСУ вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои - волонтер
16:43, 31 января 2017Война
30463 0
ВСУ утром вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои.
ВСУ зашли в Коминтерново / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Тим Златкин.
Читайте такжеОбстрел Авдеевки из "Градов": в сети появились видео
"Населённый пункт пока не подконтрольный. Пока", - говорится в его сообщении.
"Повторяю - Коминтерново ещё никто не освободил", - подчеркнул волонтер.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой