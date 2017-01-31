ВСУ вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Тим Златкин.

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"Населённый пункт пока не подконтрольный. Пока", - говорится в его сообщении.

"Повторяю - Коминтерново ещё никто не освободил", - подчеркнул волонтер.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.