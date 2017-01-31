Гройсман: Обстрел россиянами Авдеевки - преступление против людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола по обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки, которые включены в раздел III «Развитие человеческого капитала» проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

«Вы знаете, что во время обстрела россиянами Авдеевки произошло отключение электрической энергии. Как следствие - прекращение теплоснабжения, водоснабжения города, в котором около 25 тыс. людей”, - сказал он.

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Гройсман подчеркнул, что “буквально со вчерашнего дня и всю ночь работали над тем, чтобы организовать все необходимое, чтобы поддерживать ситуацию, поддерживать жизнеобеспечение всех систем хотя бы на минимальном уровне”.

“Ситуация остается сложной, но сегодня есть абсолютно все ресурсы и возможности, чтобы восстановить энергоснабжение. На это нужно время, но самое главное — это прекращение обстрелов. Потому что мы понимаем — это все делается намеренно, преступление против людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты”, - подчеркнул глава правительства.

По его словам, все службы работают на месте, развернут оперативный штаб ГСЧС по ситуации в Авдеевке.

“Подготовлены все сценарии развития событий... Мы сделаем все для того, чтобы максимально справиться со сложившейся ситуацией, хотя понимаем, что непосредственно на обстрелы мы влияния не имеем, и надо, чтобы режим тишины был обеспечен, и тогда мы сможем восстановить энергоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение на территории города Авдеевки”, - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.