Гройсман: Обстрел россиянами Авдеевки - преступление против людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на сегодняшний день есть все ресурсы, чтобы восстановить энергоснабжение Авдеевки, но необходимо, чтобы оккупанты прекратили обстрелы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола по обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки, которые включены в раздел III «Развитие человеческого капитала» проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.
«Вы знаете, что во время обстрела россиянами Авдеевки произошло отключение электрической энергии. Как следствие - прекращение теплоснабжения, водоснабжения города, в котором около 25 тыс. людей”, - сказал он.
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Гройсман подчеркнул, что “буквально со вчерашнего дня и всю ночь работали над тем, чтобы организовать все необходимое, чтобы поддерживать ситуацию, поддерживать жизнеобеспечение всех систем хотя бы на минимальном уровне”.
“Ситуация остается сложной, но сегодня есть абсолютно все ресурсы и возможности, чтобы восстановить энергоснабжение. На это нужно время, но самое главное — это прекращение обстрелов. Потому что мы понимаем — это все делается намеренно, преступление против людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты”, - подчеркнул глава правительства.
По его словам, все службы работают на месте, развернут оперативный штаб ГСЧС по ситуации в Авдеевке.
“Подготовлены все сценарии развития событий... Мы сделаем все для того, чтобы максимально справиться со сложившейся ситуацией, хотя понимаем, что непосредственно на обстрелы мы влияния не имеем, и надо, чтобы режим тишины был обеспечен, и тогда мы сможем восстановить энергоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение на территории города Авдеевки”, - отметил Гройсман.
Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.
Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.