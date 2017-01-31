В Авдеевке снаряд попал в жилой дом, есть раненые среди мирных жителей

Из-за обстрелов боевиков в Авдеевке был ранен местный житель. Об этом сообщил председатель Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Боевики "ДНР" не прекращают бить по Авдеевке. В 5 часов утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой мужчина, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - написал Аброськин.

Военные также сообщают о падении снарядов вблизи местной больницы.

"Около 7.00 была обстреляна также "новая" часть города Авдеевка. Три попадания были зафиксированы вблизи больницы и два возле многоквартирных домов мирных жителей. В Авдеевке, есть разрушения, есть жертвы среди мирного населения. Горит газовая труба. В городе нет электричества, воды, тепла, и теперь газа", - рассказали в пресс-службе 72-й Гвардейской отдельной механизированной бригады.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, поступает информация о разрушениях и пожаре в жилом районе города. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения.

Эту информацию уточняет председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский: "по оперативной информации, снаряд попал в пятиэтажный жилой дом. На место выехали подразделения спасателей и все необходимые службы".

Кроме того, в 72-ой бригаде рассказали, что из-за отключения электроэнергии в городе очень плохо работает телефонная связь. Звук при разговоре прерывается, сигнал может не проходить вообще, а потом включаться на несколько минут и исчезать вновь.

"Если вы не можете дозвониться до своих родных - напишите смс, и человек перезвонит вам, как только на короткое время появится связь", - призывают военные.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 3 украинских военных, 24 ранены.