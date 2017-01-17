Украинский генерал предупредил о масштабной военной авантюре России

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает Обозреватель.

Как пояснил генерал, во время предыдущих учений "Кавказ-2016" в сумме с внезапной проверкой боеспособности российской армии принимало участие в два раза меньше военнослужащих – порядка 250 тысяч.

В августе-сентябре учения войск противовоздушной обороны "Боевое содружество-2017" должны собрать порядка 500 тысяч военных. При этом "все международные проверки", в том числе по линии ОБСЕ, "заводят на начало года" с тем, чтобы никто не мешал в реализации планов. В этом контексте генерал напомнил о том, что, согласно с Венскими договоренностями 2011 года, "в одном месте может находиться не более 9 тысяч военнослужащих".

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По словам Романенко, Россия пользуется "испытанным способом" решения военных задач и обхода этой нормы. Так, во время "русской весны" 2014 года РФ удалось сосредоточить в Крыму количество военнослужащих, которое позволило аннексировать Крым, напомнил он.

В то же время он заверил, что на этот раз "украинская сторона и сторона НАТО сделали соответствующие выводы", и намерены проводить разнообразную разведку. Кроме того, "с натовской стороны в Прибалтике и в Польше разворачиваются силы, в том числе бронетанковые. Планируется, что соотношение сил НАТО-Россия на весну будет составлять 7:1", - рассказал генерал.