Военный эксперт объяснил, почему скорое наступление "Л/ДНР" неизбежно

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал военный эксперт, ветеран АТО Юрий Колесников.

"С падением уровня жизни им нужно утилизировать так называемый протестный электорат. А это и те, кто пошел на Донбасс добровольцем, и прямо скажем, уже бывшие граждане Украины, переметнувшиеся на противоположную сторону", — сказал он.

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По мнению Колесникова, кадровые военные РФ, которые находятся на Донбассе, сейчас выполняют те функции, что ранее лежали на заградотрядах.

"С точки зрения россиян подобные действия вполне логичны. Ведь то, что они создали – нужно куда-то девать. И они утилизируют. А как лучше всего это сделать? Конечно же, в наступлении", — пояснил военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, на Светлодарской дуге боевики вновь активизировали мощные обстрелы. По словам бойцов, это месть за отбитые в прошлом месяце позиции, которые военные с потерями заняли в лесу.