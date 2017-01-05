Боевики на Донбассе из гранатометов и минометов били на всех направлениях, один украинский военный ранен - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 в Facebook.

"Всего зафиксировано 14 обстрелов. Один наш военнослужащий ранен", - сообщили в пресс-центре.

По данным штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинских военных на всех направлениях линии фронта.

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"Из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении – по Новозвановке. С гранатометов – по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер", - сообщает пресс-центр.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Марьинку, Водяное и Новотроицкое.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии огонь по позициям Вооруженных сил Украины вели в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, среди русских оккупантов в Донецкой и Луганской областях наблюдается потеря мотивации продолжать службу в передовых подразделениях оккупационных войск.

С 3 января представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с террористическим формированием “МГБ ДНР” начаты мероприятия по принудительному привлечению к боевым действиям в составе передовых подразделений 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ личного состава т.н. «республиканских силовых структур».