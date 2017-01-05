Сутки в АТО: боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях, один боец ранен

07:03, 05 января 2017
Война
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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

REUTERS

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении – из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно вела огонь БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславском стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоолександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

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На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганском. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Однин наш военнослужащий ранен.

В целом за прошедшие сутки произошло 52 обстрела.

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Теги: #АТО#Донбасс#война