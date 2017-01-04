На Донбассе боевики "Л/ДНР" умышленно калечат себя, чтобы не воевать - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.

Читайте такжеПолторак раскрыл численность российской военной группировки и техники РФ на Донбассе

“Недовольные условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением, боевики причиняют себе телесные повреждения - только в новом 2017 году в подразделениях сил оккупанта отмечено более 20 случаев причинения умышленных телесных повреждений боевиками с целью уклонения от участия в боевых действиях”, - сказал Мотузяник.