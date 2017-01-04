На Донбассе боевики "Л/ДНР" умышленно калечат себя, чтобы не воевать - разведка
14:46, 04 января 2017Война
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Боевики «ДНР» и «ЛНР» умышленно причиняют себе ранения, чтобы избежать участия в боевых действиях.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные украинской разведки.
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“Недовольные условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением, боевики причиняют себе телесные повреждения - только в новом 2017 году в подразделениях сил оккупанта отмечено более 20 случаев причинения умышленных телесных повреждений боевиками с целью уклонения от участия в боевых действиях”, - сказал Мотузяник.
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