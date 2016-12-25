С новым "режимом тишины" в рядах боевиков на Донбассе усилилось пьянство - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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«Среди личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилось количество случаев пьянства, употребления наркотических веществ, саботажа выполнения приказов и распоряжений, самовольного оставления военнослужащими боевых позиций, безобразий в общественных местах и правонарушений по отношению к местному населению», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 24 декабря военнослужащий 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно оставил место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам.

По данным разведки, командованием 7-й отдельной мотострелковой бригады проводится расследование употребление наркотических веществ группой военнослужащих, которые находились на лечении в местной больнице.

«Для содержания боевых подразделений российских оккупационных войск в готовности к применению в любое время (накануне и во время новогодних праздников), выдачу денежного обеспечения личному составу за декабрь перенесли на 2017 год, после праздничных и выходных дней», - добавили в разведке.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выразили приверженность к устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.