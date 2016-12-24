Боевики не соблюдают никаких договоренностей: на Светлодарской дуге террористы обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ (видео)

Сегодня на Светлодарской дуге, несмотря на предварительные договоренности и «режим тишины», террористы обстреляли группу гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200".

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Как заявил на видео координатор группы Михаил Котелевский, согласно предварительной договоренности, группа в составе 4 человек должна была забрать тело убитого противника в так называемой «нейтральной зоне» и передать боевикам, однако сами же боевики обстреляли участников группы. Им пришлось в течение 40 минут выбираться из того места. Стреляли прицельно, но не точно.

Как сообщал УНИАН, сегодня с полуночи на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

В то же время российско-оккупационные войска нарушают «режим тишины», сегодня зафиксировано 23 провокационных обстрелов позиций сил антитеррористической операции.