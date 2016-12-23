Экс-командир "Азова" назвал причину ожесточенных боев за Светлодарскую дугу

«На мой взгляд, там сейчас происходят тактического значения бои. Бои связаны, в общем-то, со значимостью тактической Светлодарской дуги. То есть она имеет минимальную дистанцию – 15 километров от Дебальцево, а Дебальцево – крупнейший железнодорожный узел сообщения между "республиками". Пока Светлодарская дуга и пока дистанция 15 километров дает возможность использовать артиллерию даже небольших калибров для накрытия этой станции, использоваться всерьез при возобновлении боевых действий она не может. Поэтому, конечно, для наших, так сказать, оппонентов, в первую очередь, важно сейчас срезать этот выступ, срезать эту дугу, отодвинуть украинские войска на безопасную для них дистанцию», - считает бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий, пишет Настоящее время.

Читайте такжеВ минувшие сутки боевики дважды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги

Он пояснил, что на данный момент, по большому счету, идет позиционная война.

«Что делать армиям, когда ни войны, ни мира, вялотекущий конфликт? Улучшать свою тактическую оперативную географию, положение. Захватывать ключевые высоты, улучшать свою линию. Чем сейчас, в принципе, обе стороны, так или иначе, занимаются. Украине расширить Светлодарскую дугу тоже крайне выгодно, потому что это угрожающий плацдарм для наступления на то же самое Дебальцево и даже для частичного окружения Горловки. Поэтому обеим сторонам выгодно, но на этот раз нашим оппонентам она все-таки важнее, на этот раз они начали вот это карликовое наступление», - отметил Билецкий.

Вместе с тем, бывший командир полка «Азов» добавил, что такая тактическая история частная и вряд ли приведет к полномасштабной войне.

«Я думаю, для того, чтобы мы говорили о формировании российской армии для полномасштабного возобновления боевых действий, нужна, в первую очередь, политическая воля руководства Российской Федерации, конкретно Путина. Она у него, конечно, есть. Вопрос только в том, когда он выберет время. Поэтому я не думаю, что его выбор будет зависеть, например, от ситуации на Светлодарской дуге. К тому же, глобально она не сможет поменяться. Речь идет о том, что 1,5-2-3 в предельном показателе километра, несколько высот ключевых будет контролировать либо украинская сторона, либо террористы "ДНР". Это не есть какая-то глобальная стратегическая потеря для обеих сторон», - подчеркнул он.

Билецкий также добавил, что в ходе боев за Светлодарскую дугу люди гибнут в очень больших количествах.

Как сообщал УНИАН, уже несколько дней подряд самой горячей точкой зоны АТО остается направление Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.

По данным штаба АТО, пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных

Напомним, 23 декабря украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.