Бои под Светлодарском: СМИ узнали причину обострения и воссоздали хронологию фронтовых столкновений

В штабе одного из батальонов, ведущих бой, причиной обострения обстановки стала попытка разведывательной группы противника обойти с фланга передовую позицию 1-го батальона 54-й мотопехотной бригады. Бой начался примерно в 6 утра 18 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

В свою очередь ударная группа 1-го батальона в составе 20 бойцов под командованием командира роты лейтенанта Никиты Ярового выдвинулась вперед, чтобы отсечь российским наемникам пути отхода.

Противник не выдержал контактного боя и побежал, угроза флангу батальона была устранена. Наши воины в ходе преследования заняли передовые позиции российского подразделения, занятые в "серой зоне" в нарушение Минских соглашений.

Российская тяжелая артиллерия начала массированный обстрел украинских войск в данном районе, а также сел в ближайшем тылу - Луганское и Мироновское получили шквал снарядов.

Украинская артиллерия постепенно также была выдвинута для прикрытия наших войск. Однако подавить российскую артиллерию не удалось, противник продолжал интенсивные обстрелы на протяжении почти двух суток. Противник действовал организованно, значительными силами. Несмотря на поражение многих огневых позиций российских войск, заставить замолчать вражескую артиллерию полностью не удавалось.

Попытки пехотных подразделений и бронетехники 7-й бригады российских оккупационных войск снова занять брошенные позиции в "серой зоне" были отбиты.

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В настоящее время интенсивность боев под Светлодарском значительно снизилась - артиллерия с обеих сторон, начиная с 22 часов 19 декабря, прекратила обмен ударами, сообщает источник издания в штабе одного из батальонов, ведущих бой. Однако перестрелка из пехотного вооружения продолжалась всю ночь.

С утра 20 декабря снова идет ожесточенная перестрелка из пехотного вооружения. Противник предпринимает попытки силами пехотных подразделений атаковать наши позиции. В настоящее время идет бой. Наши подразделения получили поддержку. Положение характеризуется как напряженное, но устойчивое.

Подразделения противника на поле боя оставили четыре трупа российских наемников, за жизнь еще одного из тяжелораненого боевика, которого бросили товарищи не оказав ему помощи, борются украинские врачи. Также значительные потери понесли российские подразделения, попавшие под ответный удар наших орудий и минометов.

В течение двух суток 18 и 19 декабря наши подразделения понесли серьезные потери. Погибли 7 (семь) украинских воинов, 1 военнослужащий 54-й бригады пропал без вести.

Погибли три военнослужащих 25-го батальона "Киевская Русь", и четыре военнослужащих 1-го батальона 54-й мотопехотной бригады.

Информация о 19 погибших, распространенная несколькими украинскими волонтерами, по данным штабов обоих батальонов, принимавших участие в бою, категорически опровергается.

По данным управления Гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, погибло в бою 6 украинских воинов. Седьмой погибший скончался от ран во время эвакуации.

Также 25 наших военных получили ранения. В составе 1-го батальона 54-й бригады 1 военнослужащий получил серьезное ранение и был эвакуирован в мобильный госпиталь. Большинство других пострадавших получили легкие ранения и контузии, часть воинов от госпитализации отказались.

В бою получила легкие повреждения одна БМП 54-й бригады, в настоящее время повреждения устранены в полевых условиях. Информация противника о большом количестве уничтоженной украинской бронетехнике не соответствует действительности.

Имена погибших военнослужащих будут опубликованы после уведомления родственников.