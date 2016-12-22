В Киеве попрощались с военным, погибшим на Светлодарской дуге (фото, видео)

Церемония прощания с бойцом АТО состоялась на Майдане Независимости.

Владимир Степанович Андрешкив - с 25-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Бортники Львовской области, ему было 47 лет.

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Он - участник Революции достоинства, без него остались жена и четверо детей.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 09.00 до 09.45 22 декабря террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций на Светлодарской дуге. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма.