ВСУ снимают с консервации ракетные комплексы "Точка-У" - СМИ

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский милитарный портал, опубликовав фото вероятно расконсервированного комплекса.

Как говорится в сообщении, в сети появились материалы, в которых изображены ранее законсервированные ракетные тактические комплексы "Точка-У".

Читайте такжеКак украинские ракеты пролетели мимо угроз России (все подробности)

Читайте такженаиболее мощным средством поражения

Также против Украины использовали его и россияне.