ВСУ снимают с консервации ракетные комплексы "Точка-У" - СМИ

16:31, 22 декабря 2016
Война
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Вооруженные Силы Украины дополнительно снимают с консервации тактические ракетные комплексы "Точка-У".

Точка-У / Скриншот

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский милитарный портал, опубликовав фото вероятно расконсервированного комплекса.

Как говорится в сообщении, в сети появились материалы, в которых изображены ранее законсервированные ракетные тактические комплексы "Точка-У".

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Также против Украины использовали его и россияне.

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Теги: #ВСУ#ракеты#точка-у