ВСУ снимают с консервации ракетные комплексы "Точка-У" - СМИ
16:31, 22 декабря 2016Война
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Вооруженные Силы Украины дополнительно снимают с консервации тактические ракетные комплексы "Точка-У".
"Точка-У" - самое мощное средство поражения ВСУ / Скриншот
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский милитарный портал, опубликовав фото вероятно расконсервированного комплекса.
Как говорится в сообщении, в сети появились материалы, в которых изображены ранее законсервированные ракетные тактические комплексы "Точка-У".
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Также против Украины использовали его и россияне.
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