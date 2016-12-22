Сутки в АТО: боевики снова обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском – из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Новогригорьевке. Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП.

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На Луганском направлении из гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по нашим позициям вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

Всего за сутки произошло 24 обстрела.