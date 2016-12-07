Экс-лидер Беларуси оценил возможность невоенного разрешения конфликта на Донбассе

Об этом в интервью Лиге рассказал экс-глава Республики Беларусь и один из авторов Беловежского соглашения Станислав Шушкевич.

"Конечно, будь на то добрая воля России - все можно решить за один день", - оценил Шушкевич возможность разрешения конфликта на востоке Украины невоенным путем.

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Кроме того, продолжил экс-политик, без доброй воли России и при условии сопротивления Украины на Донбассе будет замороженный конфликт на долгие годы.

"Минский процесс ведь не решает проблему, а помогает ее заморозить. Избежать большого количества смертей, но, при этом, ни как не решает проблему посягательства на суверенитет Украины", - считает Шушкевич.

Ранее Тука заявлял, что Россия вернет "ДНР" и "ЛНР", однако за оккупированный Крым будет держаться до последнего.