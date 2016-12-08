Ночью на Донбассе были ранены двое украинских бойцов - СМИ

Этой ночью на Донбассе осколочные ранения получили двое украинских защитников. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТСН.

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У госпитализированных военных - осколочные ранения и ожоги. Однако их состояние легкое, угрозы жизни нет.

Как сообщали в штабе АТО, за прошедшие сутки украинские позиции обстреливали два десятка раз. Из минометов 120-го калибра стреляли по поселкам Чермалык и Широкино (окрестности Мариуполя). Из артиллерии били по Водяному. Авдеевку и Луганское обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.