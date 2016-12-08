На Донетчине боевики открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по Водяному - штаб АТО

За прошедшие сутки штаб АТО на Донбассе зафиксировал 20 вражеских обстрелов. Об этом пресс-центр штаба сообщает на странице в Facebook.

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На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из 120-миллиметровых минометов обстреливали Чермалык и Широкино, а из 82-миллиметровых – Красногоровку. По Новотроицкому огонь вел снайпер. Гранатометы и стрелковое оружие враг использовал вблизи Лебединского, Славного и Павлополя, добавили в штабе.

"На Донецком направлении из 152-и 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов калибром 120 и 82 миллиметра - Верхньоторецкое. Из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Авдеевку и Луганское", - сказано в сообщении.