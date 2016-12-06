Порошенко назвал смертный грех руководителей РФ, которые стремятся возобновить империю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время церемонии вручения государственных наград Украины по случаю Дня Вооруженных сил Украины сегодня в Киеве.

Порошенко заявил, что кроме жертв среди военных, за время войны погибли 7,5 тысяч гражданских.

«Общее количество жертв войны поражает, она достигла 10 тысяч. Россия лишила жизни не только более 2,5 тыс. наших военных из Вооруженных сил и других силовых структур, которые защищают страну, - но и 7,5 тысяч мирных граждан Украины», - заявил он.

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При этом , президент заявил, что РФ пытается «восстановить империю».

«Этот смертный грех на душах высшего военно-политического руководства Российской Федерации, которое стремится восстановить империю и пренебрегает жизнью и судьбой людей», - добавил президент.

Напомним, режим прекращения огня на Донбассе ежедневно нарушается и ситуацию с безопасностью остается сложной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается крайне тяжелой. Режим прекращения огня нарушается ежедневно, иногда по сотне раз на день, потому что тяжелое вооружение не было отведено", - сказал Столтенберг.