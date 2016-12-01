"Готовность к войне": как мировые СМИ отреагировали на пуски украинских ракет вблизи Крыма
Ракетные стрельбы, которые ВСУ проводят на запад от Крымского полуострова освещает ряд международных СМИ.
Их реакцию на учения ВСУ вблизи оккупированного полуострова собрал "Голос Америки".
"Готовность к войне: Путин отправляет боевые корабли к Крыму перед началом украинских ракетных испытаний", - пишет британский Express.
"Ракетные учения Украины обойдут стороной воздушное пространство Крыма", - сообщает британское издание The Guardian.
"Россия обнародовала жесткое предупреждение Украине из-за запланированного ракетного пуска над аннексированным Крымом", - писало издание Express.
"Россия грызется с Украиной из-за испытаний ракет вблизи Крыма", - сообщает Sky News.
"Российские войска в состоянии повышенной боевой готовности из-за украинских ракетных испытаний", - отмечали накануне в информационном агентстве Reuters.
На фоне встревоженных сообщений СМИ разъяснять ситуацию вокруг учений украинских военных взялся министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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"Ракетные испытания являются нашим суверенным правом и необходимы для достижения наших национальных интересов в сфере безопасности в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.
"Нет никаких сомнений, что это такая силовая политика со стороны Киева, которая призвана быть жестом в сторону Москвы... Украина надеется, что Москва ответит так, что позволит украинцам снова обратиться к Европе...", - приводит слова американского военного эксперта Марка Галеотти издание The Kyiv Post.