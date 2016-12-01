"Готовность к войне": как мировые СМИ отреагировали на пуски украинских ракет вблизи Крыма

Их реакцию на учения ВСУ вблизи оккупированного полуострова собрал "Голос Америки".

"Готовность к войне: Путин отправляет боевые корабли к Крыму перед началом украинских ракетных испытаний", - пишет британский Express.

"Ракетные учения Украины обойдут стороной воздушное пространство Крыма", - сообщает британское издание The Guardian.

"Россия обнародовала жесткое предупреждение Украине из-за запланированного ракетного пуска над аннексированным Крымом", - писало издание Express.

"Россия грызется с Украиной из-за испытаний ракет вблизи Крыма", - сообщает Sky News.

"Российские войска в состоянии повышенной боевой готовности из-за украинских ракетных испытаний", - отмечали накануне в информационном агентстве Reuters.

На фоне встревоженных сообщений СМИ разъяснять ситуацию вокруг учений украинских военных взялся министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Ракетные испытания являются нашим суверенным правом и необходимы для достижения наших национальных интересов в сфере безопасности в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

"Нет никаких сомнений, что это такая силовая политика со стороны Киева, которая призвана быть жестом в сторону Москвы... Украина надеется, что Москва ответит так, что позволит украинцам снова обратиться к Европе...", - приводит слова американского военного эксперта Марка Галеотти издание The Kyiv Post.