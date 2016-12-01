Активист: на улицы городов Крыма вывели военную технику, ощущается психоз

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Психоз такой ощущается. Техника демонстрируется, таким образом, чтоб люди видели, вот, у нас есть вооружение. Показушные такие действия", - говорит он.

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На вопрос, как объясняет власть нахождение военной техники на улицах Крыма, Смедляев ответил: "Какая власть? Она вообще никакого отношения не имеет. Она абсолютная пустышка, которая ничего в этой жизни, наверное, уже не значит".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины прошли учения Воздушных сил ВСУ, во время которых были проведены воздушные стрельбы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, единственной причиной, заставляющей Украину проводить учения, в рамках которых проходят стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.