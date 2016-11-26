Боевики на Донбассе выполняют задачу по дестабилизации ситуации, уничтожению инфраструктуры и убийству людей – спикер штаба АТО

Боевики на Донбассе не готовы идти в наступление, они выполняют задачу по дестабилизации ситуации. Об этом заявил спикер штаба АТО Леонид Матюхин, комментируя ситуацию на мариупольском направлении, где боевики совершают больше всего обстрелов, передает «112 Украина».

"Я не думаю, что они готовы идти в наступление – они выполняют задачу дестабилизировать ситуацию, убивать людей, уничтожать инфраструктуру", - считает он.

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При этом, в штабе АТО заявили, что подконтрольные боевикам СМИ продолжают сообщать о якобы "большие потери в рядах ВСУ". В тот же время, провокации в Дебальцево, о которых предупреждали накануне, к счастью, не состоялись.

Что же касается общей ситуации в зоне АТО, то она, по словам Матюхина, не изменилась. Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.

Напомним, спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что боевики продолжают осуществлять масштабные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на приморских рубежах возле Мариуполя.

"На Мариупольском направлении продолжаются масштабные обстрелы со стороны противника на приморских рубежах", - сказал Лысенко.

По его словам, речь идет об участке фронта Павлополь – Широкино, где по позициям Вооруженных сил вчера было выпущено более 40 минометных мин и артснарядов.

"Основной сеанс обстрела произошел во время вечерних сумерек – между 15 и 17 часами", - отметил Лысенко.