В течение дня оккупанты более 30 раз стреляли по позициям ВСУ, горячее всего – под Мариуполем

19:15, 26 ноября 2016
Война
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В течение дня в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты 31 раз отрывали огонь по позициям украинских бойцов.

24 обстрелы пришлись на Мариупольский направление / УНИАН

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

«24 обстрела пришлись на Мариупольское направление. Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер», - сказано в сводке.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Опытного.

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На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новозвановке, Ореховому и Новоалександровке.

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