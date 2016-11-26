В течение дня оккупанты более 30 раз стреляли по позициям ВСУ, горячее всего – под Мариуполем
В течение дня в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты 31 раз отрывали огонь по позициям украинских бойцов.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.
«24 обстрела пришлись на Мариупольское направление. Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер», - сказано в сводке.
На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Опытного.
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На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новозвановке, Ореховому и Новоалександровке.