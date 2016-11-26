Боевики продолжают масштабные обстрелы позиций ВСУ под Мариуполем

Боевики продолжают вести масштабные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на приморских рубежах возле Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

"На Мариупольском направлении продолжаются масштабные обстрелы со стороны противника на приморских рубежах", - сказал Лысенко.

По его словам, речь идет об участке фронта Павлополь – Широкино, где по позициям Вооруженных сил вчера было выпущено более 40 минометных мин и артснарядов.

"Основной сеанс обстрелов произошел во время вечерних сумерек – между 15 и 17 часами", - отметил Лысенко.

Также он сообщил, что вчера боевики снова обстреляли контрольный пункт "Марьинка", в результате чего пропускные действия на этом коридоре временно приостанавливались. Также противник нарушал "режим тишины" в Докучаевске. В Красногоровке вчера было тихо.

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Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 вражеских обстрела, из которых 9 – из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении, по словам Лысенко, минувшие сутки началась с боевого столкновения под Новозвановкой. Бой длился около получаса и завершился удачно: с украинской стороны – без потерь. Оставшуюся часть дня противник нарушал "режим тишины" в Новоалександровке и Крымском. Один из обстрелов был минометным.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении боевики произвели 8 обстрелов, в частности, один – из тяжелого вооружения.

Также Лысенко сообщил, что на Донецком направлении боевые действия вчера велись на Светлодарской дуге и в Авдеевской промзоне. Противник дважды применял минометы. Некоторые вражеские обстрелы были достаточно длительными – более 2,5 часов.

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, в частности, 2 – с применением минометов", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября на Донбассе террористы произвели 37 обстрелов позиций ВСУ, погибших среди украинских военных нет, пятеро получили ранения.