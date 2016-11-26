Боевики за сутки 37 раз обстреляли позиции украинских защитников
Террористы обстреливали позиции сил ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и крупнокалиберной артиллерии.
За минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска произвели 37 обстрелов позиций украинских бойцов.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО.
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На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Широкино. Из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Марьинку, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Лебединское, Гнутово, Степное и Водяное.
На Донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Луганское.
На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Троицкому, а по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.