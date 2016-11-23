В Водяном во время боестолкновения погиб украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который погиб за нашу Украину", - сказал Лысенко.

Как уточнил спикер, один военнослужащий получил ранение на позициях в районе шахты Бутовка в результате обстрела. Также в населенном пункте Водяное во время боевого столкновения один военный погиб и еще двое ранены.