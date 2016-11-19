Боевики обстреливают украинских защитников на всех направлениях в зоне АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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«В течение дня российско-оккупационный контингент продолжил обстреливать наши позиции на всех направлениях. На Мариупольском - из минометов оккупанты вели огонь по Широкино, Красногоровке, Талаковке, Павлополю. По Широкино огонь вела 152 миллиметровая артиллерия, стрелял и танк», - сообщает штаб.

На Луганском направлении оккупанты из гранатометов обстреляли Орехово и Крымское.

«На Донецком - в районе Авдеевки и Луганского по нашим позициям враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия», - добавили в штабе.