С бойцов срывало одежду и бронежилеты: в госпитале Днепра рассказали о раненых из зоны АТО
Пятеро бойцов получили ранения во время минометного обстрела шахты Бутовка, что на Донетчине.
Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, пишет Громадське.
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"Один (боец - УНИАН) - на аппарате искусственной вентиляции легких. Крайне тяжелый. Пятеро из них получили ранения в районе Шахты Бутовка во время минометного обстрела. Мина была так близко, что у многих посрывало одежду, бронежилеты... Сейчас идут операции", - рассказал Рыженко.
По его словам, остальные бойцы в реанимации. Медики компенсируют кровопотери, проводят мероприятия по обезболиванию. Задействованы лучшие врачи больницы.
Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции 6 военнослужащих получили ранения.