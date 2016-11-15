С бойцов срывало одежду и бронежилеты: в госпитале Днепра рассказали о раненых из зоны АТО

Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, пишет Громадське.

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"Один (боец - УНИАН) - на аппарате искусственной вентиляции легких. Крайне тяжелый. Пятеро из них получили ранения в районе Шахты Бутовка во время минометного обстрела. Мина была так близко, что у многих посрывало одежду, бронежилеты... Сейчас идут операции", - рассказал Рыженко.

По его словам, остальные бойцы в реанимации. Медики компенсируют кровопотери, проводят мероприятия по обезболиванию. Задействованы лучшие врачи больницы.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции 6 военнослужащих получили ранения.