За сутки в зоне АТО ранены шесть военных - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет. В то же время, шестеро наших военнослужащих были ранены», - сказал он.

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По словам Мотузяника, все военные получили ранения в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела.