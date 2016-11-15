За сутки в зоне АТО ранены шесть военных - Минобороны
13:25, 15 ноября 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранены шесть украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет. В то же время, шестеро наших военнослужащих были ранены», - сказал он.
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По словам Мотузяника, все военные получили ранения в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела.
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