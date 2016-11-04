Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений "режима тишины" на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии за 3 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе примерно 430 взрывов по сравнению с 141 за предыдущий отчетный период (за 2 ноября - УНИАН)", - говорится в отчете.

"Примерно 250 из этих взрывов было зафиксировано в 30-минутный период времени вокруг Дебальцево и около 100 - в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта в течение дня", - сообщили наблюдатели.

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Представители миссии отметили, что во время пребывания в центре Донецка вечером и ночью 2 ноября они услышали 70 взрывов, произведенных из не установленного типа вооружения, со стороны северо-запада и запада. Также во время пребывания в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) в течение примерно двух часов 3 ноября наблюдатели слышали 16 взрывов, которые, по их оценке, были исходящим огнем из автоматического гранатомета на расстоянии 2 км к югу от их места пребывания.

Также 2 ноября во время пребывания в подконтрольной боевикам Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели СММ слышали 20 взрывов, которые были исходящим огнем с применением 122-мм артиллерии на расстоянии 4-5 км к югу и юго-западу от места пребывания миссии.

"В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, но меньше нарушений «режима тишины», связанных с проведением военных учений, и меньше взрывов (36 взрывов за отчетный период в отношении 40 за предыдущий день)", - говорится в отчете.