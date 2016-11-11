Боится за свою жизнь: после ликвидации "Моторолы" Захарченко усилил себе охрану

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

Также говорится о создании так называемого "специального полка полиции "Бастион" для обеспечения безопасности главарей "ДНР" и "особо важных объектов".

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Данный "полк" будет базироваться в Донецке, но личный состав будет задействован по всей территории "ДНР".

Одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".