Боится за свою жизнь: после ликвидации "Моторолы" Захарченко усилил себе охрану
15:56, 11 ноября 2016Война
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Главарь "ДНР" Александр Захарченко после уничтожения терориста "Моторолы" боится за свою жизнь, поэтому усилил себе охрану.
Захарченко усилил себе охрану / oplot.info
Об этом сообщает один из сайтов боевиков.
Также говорится о создании так называемого "специального полка полиции "Бастион" для обеспечения безопасности главарей "ДНР" и "особо важных объектов".
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Данный "полк" будет базироваться в Донецке, но личный состав будет задействован по всей территории "ДНР".
Одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.
Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".
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