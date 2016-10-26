Ликвидация "Моторолы" может стать поворотным моментом в войне РФ против Украины - Stratfor

Такое мнение высказывается в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает Лига.Новости.

Эксперты "теневого ЦРУ" пишут, что этот боевик стал пятым с декабря 2015 года "высокопоставленным" наемником, который был уничтожен вдали от линии боевых действий.

По мнению аналитиков, версия об устранении Моторолы украинскими спецслужбами не выдерживает серьезной критики, а наиболее вероятными сценариями в Stratfor считают конкуренцию между бандформированиями в Донбассе и ликвидацию "много знающего" боевика спецслужбами РФ.

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Первая версия основывается не в последнюю очередь на том, что в последнее время в структурах террористических организаций "ДНР/ЛНР" наблюдаются "кадровые перестановки", а главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий "утратил контроль над вопросами обеспечения безопасности".

Аналитики пишут, что незадолго до убийства Павлов якобы был направлен в Луганск, "чтобы навести там порядок", и это могло толкнуть Плотницкого на его убийство.

По версии с российским следом Stratfor пишет, что Москва намерена постепенно избавляться как от самых одиозных и плохо контролируемых полевых командиров боевиков, так и от тех, кто мог быть свидетелем военных преступлений Кремля на Донбассе - в частности, ракетной атаки на малайзийский Боинг рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.