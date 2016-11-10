Сейм Латвии не разрешил своим гражданам служить в армии Украины

Его авторами являются депутаты Национального объединения Эдвин Шноре и Янис Домбрава, подавшие соответствующие предложения ко второму чтению поправок к закону о Нацбезопасности, передает lsm.lv.

В обращении к Сейму Шноре заявил, что летом, чтобы предотвратить ситуации, когда латвийцы едут в Россию, чтобы участвовать в проходящих там военных лагерях, Министерство обороны предлагало установить законом, что неграждане не могут служить в иностранных армиях, а гражданам можно вступать лишь в армии стран ЕС и НАТО.

Шноре отметил, что во время украинского кризиса в армии Украины служили несколько граждан Латвии. И чтобы деятельность этих лиц не была уголовно наказуемой, но предложил вписать в закон пункт, который бы позволил гражданам Латвии служить в вооруженных силах государств-партнеров НАТО. В их число, помимо Украины, входят также армии Черногории и Боснии.

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Однако оборонная комиссия парламента эту идею отклонила. Многие депутаты коалиции высказали мнение, что в таком случае, латвийские солдаты должны принимать участие в боевых действиях в латвийской же форме и подчиняться латвийскому командованию. А депутат Алексей Лоскутов («Единство») заявил, что если бы латвийцам было бы разрешено служить до Майдана, тогда они, возможно, потенциально могли бы участвовать в событиях, когда бойцы «Беркут» открыли огонь по протестующим в Киеве.

Решение о поправках к закону о нацбезопасности депутатам еще предстоит принять в третьем и окончательном чтении.