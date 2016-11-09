Боевики за сутки полсотни раз обстреляли украинских военных, на Луганщине били из САУ

Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

По данным пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении враг 32 раза провоцировал наших защитников на открытие огня в ответ, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также 82 и 120 мм минометы.

Читайте такжеРоссияне на границе с "ЛНР" устанавливают заграждения, чтобы помешать проникновению дезертиров на территорию РФ

Здесь под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березово, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степное.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120мм минометов 16 раз провоцировал наших военных на открытие огня в ответ. Огонь велся в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского и Новоалександровки, в районе Балки Кошарной, а в населенных пунктах Калиново и Попасная враг применил 122-мм самоходные артиллерийские установки", - говорится в сообщении.

Из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120мм минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское, рассказали в штабе.