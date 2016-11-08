Сутки в зоне АТО: 50 вражеских обстрелов, горячее всего – вокруг Мариуполя

Наиболее активно боевики обстреливают позиции украинских военных на Мариупольском направлении. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки там зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня. В Павлополе, Новотроицком, Богдановцах, Новомихайловке и Марьинке против сил АТО боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. По Широкино и Талаковке огонь вели из минометов калибра 82мм, вооружения БМП, а укрепления в Красногоровке враг обстрелял из зенитных установок, пулеметов, минометов 82 и 120 калибров. В районах Водяного и Гнутово оккупанты, кроме минометов обоих калибров, применили ствольную артиллерию калибра 122мм.

В штабе добавили, что на Донецком направлении произошло 10 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Песков вели огонь из гранатометов, в Луганском – из пулеметов и минометов калибра 82мм. В Зайцево, кроме гранатометов и стрелкового оружия, были использованы минометы калибра 120мм, а в Авдеевке – одновременно минометы обоих калибров, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

"На Луганском направлении состоялось 9 провокаций против сил АТО. В районах Новозванівки, Балки Кошарной, Новоалександровки и Новотошковского противник использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, на окраине Станицы Луганской – пулеметы, а в Крымском укрепления украинских воинов подверглись обстрелам из гранатометов и минометов 120 калибра", - сообщили в штабе АТО.