Аэроразведка зафиксировала перемещение "Гиацинтов-Б" и российских военных грузовиков на Луганщине (фото)

Снимки были переданы для изучения волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm, говорится на его сайте.

В ходе анализа снимков и мониторинга открытых источников информации установлено следующее:

1. На фото зафиксированы как минимум четыре 152-мм дальнобойные буксируемые пушки 2А36 "Гиацинт-Б" (максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом – 28 км и активно-реактивным снарядом – 40 км).

2. Пушки буксируют российские военные грузовики "Урал-632301", которые никогда не состояли на вооружении украинской армии и не могли стать трофеями.

3. Координаты места фиксации российского вооружения и техники: 48°29′14.5″N 38°35′14.8″E (точка на wikimapia).

Согласно официальным сводкам АТО, а также интерактивной карте обстрелов украинских войск InfoLight установлено, что на протяжении суток 5 ноября, в 19:20, 20:40 и 21:10 (по киевскому времени), населенный пункт Новозвановка обстреливался именно из орудий калибром 152 мм.

"Есть все основания полагать, что российские оккупационные войска использовали для обстрелов украинских позиций в указанном районе именно пушки, попавшие в кадр аэроразведки", - говорится в сообщении волонтеров.

Ранее волонтеры показали фото российской станции наземной разведки "Кредо-М1" в Еленовке, его выложил в соцсети житель Шахтерска, воевавший на стороне боевиков.