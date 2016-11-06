Штаб АТО: за сутки боевики совершили 47 обстрелов, в том числе из тяжелой артиллерии

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 6 ноября.

На Мариупольском направлении произошло 24 случая нарушения режима прекращения огня. В Лебединском и Новотроицком против сил АТО боевики применили гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, в районах Павлополя и Широкиного - вели огонь из вооружения БМП, минометов калибра 82мм, пулеметов и гранатометов. Вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки и Водяного обстрелы произошли из минометов калибра 120мм. На этом участке обороны враг усиливал интенсивность огня гранатометами, пулеметами крупного калибра и снайперами. Укрепление Вооруженных Сил Украины в Тарамчуке подвергались обстрелу из минометов и ствольной артиллерии калибров 120мм и 152мм.

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На Донецком направлении произошло 11 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Верхнеторецкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82мм, в Зайцевом - из гранатометов и стрелкового оружия, а в Авдеевке и Луганском боевики в очередной раз применили вооружение БМП, минометы калибров 82мм и 120мм.

На Луганском направлении зафиксировано 12 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки, Кондрашовки и Лопаскиного российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В районе Новозвановки боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а по украинским подразделениям в Троицком, кроме артиллерии, противник использовал противотанковые ракетные комплексы и минометы 82 и 120 калибров.