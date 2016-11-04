Представителям ОБСЕ сообщили о жертвах среди гражданского населения в Докучаевске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о жертвах среди мирного населения в Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 2 ноября.

Отмечается, что представители СММ ОБСЕ получили сообщения о погибших среди гражданских в Докучаевске Донецкой области.

Кроме того, в ОБСЕ также сообщили о обстрелах Саханки.

Читайте также"Приветы" 122-м калибром: штаб АТО показал последствия вражеского обстрела села под Мариуполем (фото)

«СММ получила сообщение о жертвах среди гражданского населения в Докучаевске и обстрелов севера Саханки», - говорится в отчете.

Ранее, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что в течение последних двух лет на Донбассе погибло 495 женщин, 68 детей, 152 ребенка ранены.

«По последним данным в Украине насчитывается 2,7 млн внутренне перемещенных лиц. Из них около 900 тыс. составляют женщины и более 236 тыс дети. На протяжении последних двух лет на Донбассе погибли 495 женщин, 68 детей, 152 ребенка ранены. Это гражданское население! От начала российской военной агрессии на Донбассе погибло 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых 2 женщины», - сообщила Геращенко.