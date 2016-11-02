В оккупированном Донецке боевики похитили брата сотрудника СБУ

Сотрудник СБУ Донецкой области О. Паламарюк сообщил в полицию о похищении его брата 1 ноября в 15:50, передает Эспрессо.

Он заявил, что 19 октября в Донецке неизвестные в Донецке захватили его брата О. Паламарюка, 1980 г. р. Похищенный работает в ОАО "Мариупольский морской порт".

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Сейчас Паламарюка удерживают в помещении Донецкого следственного изолятора.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, 26 октября в "Донецкой народной республике" заявили о задержании гражданки Украины Лилии Коц, 1988 года рождения.