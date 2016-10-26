В "ДНР" заявили о задержании украинки (видео)

Как сообщил один из сайтов боевиков, ее подозревают якобы в "подготовке похищения" одного из террористов.

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Боевики утверждают, что Коц являлась "активной участницей" ДУК "Правый сектор" и "ОУН".

"Коц по заданию организации "ОУН" с целью знакомства инициировала в социальной сети переписку с военнослужащим "ДНР". В ходе общения она, выражая личную симпатию и войдя в доверие "бойца "республики", договорилась о личной встрече с целью его похищения и вывоза на территорию Украины", - говорится в сообщении террористов.

Ранее Геращенко сообщала, что боевики на оккупированных территориях задержали украинца, который поехал на похороны родителей.