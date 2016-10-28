В Докучаевск прибыли 30 спецназовцев ГРУ РФ для диверсионной деятельности на Волновахском направлении - ИС

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук.

«В Докучаевск прибыло подразделение спецназа ГРУ ГШ ВС РФ численностью до 30 человек. Старший группы имеет позывной «Старый», его заместитель - «Черный». Задача - осуществление разведывательной и диверсионной деятельности на Волновахском направлении. С разницей в несколько часов в Докучаевск также прибыли шесть тентованных грузовиков с российскими наемниками (все хорошо экипированы, одеты в камуфляж «горка»), которых разместили в гостинице «Мечта», - написал он.

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По информации Тимчука, задача второй группы – поддержка и прикрытие для диверсионно-разведывательной группы российского спецназа.