Путин еще не закончил на Донбассе, он понемногу продвигается вглубь Украины - американский эксперт

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт Института изучения войны и мира Колумбийского университета в Нью-Йорке, автор статей на украинскую тематику Линкольн Митчелл.

Он также оценил перспективу большого вторжения в Украину.

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"К сожалению, это может случиться. И я не в том положении, чтобы угадывать, но судя по тому, что мы увидели в исполнении президента Путина за последние 5-10 лет, со временем он становится более, а не менее агрессивным. Эта проблема никуда не делась", - считает Митчелл.

"Он (Путин - Ред.) думает так: "Я могу пойти на Донбасс. И это нормально. Я могу пойти на Крым. И это нормально". Он понемногу продвигается дальше вглубь Украины", - считает американский эксперт.