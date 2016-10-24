Эхо ликвидации "Моторолы": командный состав боевиков сменили на кадровых российских военных - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеСМИ назвали все возможные версии уничтожения "Моторолы" (видео)

"После ликвидации главаря подразделения "Спарта" А.Павлова ("Моторола"), в подразделениях ОК "Донецк" ("1-й АК ДНР") активизировалась смена командного состава среднего звена из числа местных боевиков на кадровых военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Тымчука, для боевиков введен запрет на оставление ими мест дислокации без личного разрешения командира подразделения.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".