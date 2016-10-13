В Донецкой области пьяный боевик на БМП разрушил газораспределительный пункт - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

11 октября во время марша колонны военной техники одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка ВС Российской Федерации по маршруту Ясиноватая – полигон «Торез» было повреждено газовую инфраструктуру Донецкой области.

«Одна из БМП подразделения в районе Яковлевки вследствие алкогольного опьянения механика-водителя отклонилась от маршрута движения и разрушила газораспределительный пункт, что привело к нарушению газоснабжения местному населению и возникновения пожара», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали, как пьяные боевики держали под прицелом наблюдателей, отыскивая "шпионов"В разведке сообщили, что командование полка скрыли этот инцидент от руководства.

«Продолжаются случаи уничтожения гражданской инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донбасса российскими оккупационными войсками», – отметили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года пьяный российский оккупант из полка морской пехоты, дислоцированного в Новоазовске Донецкой области, открыл стрельбу по собственным позициям.

В частности, военнослужащий 1 мотострелкового батальона полка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл неупорядоченную стрельбу из автомата и подствольного гранатомета в сторону расположения сил АТО, но попал в собственные позиции, в результате чего осколочные ранения от гранаты ВОГ-25 получили два российских оккупанта.