В СБУ опровергают информацию о перестрелке при задержании контрабанды в Гранитном

Служба безопасности Украины опровергла информацию о перестрелке при задержании контрабандистов в Гранитном, о которой ранее сообщал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий тука. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская, передает "112 Украина".

Читайте такжеСБУ в сентябре задержала на линии разграничения контрабанды на 4 миллиона

"Информация немного искажена, действительно, вчера были задержаны, совместно с сотрудниками СБУ и с военными 30-й бригады, два автобуса с товарами широкого потребления, которые пытались незаконно пересечь линию разграничения. СБУ участвовала в этой операции, и у нас есть видео, которое мы скоро разместим. Никакой перестрелки не было", - сказала Гитлянская.

По словам спикера СБУ, ей неизвестно, что именно было в автобусах, но обычно на неподконтрольную территорию везут вещи и медикаменты.

"Это некоторые предприниматели пытаются вне линии контроля переправить товары широкого потребления на неконтролируемую территорию, к сожалению, мне неизвестно, что именно там было, но обычно везут медикаменты, одежду и тому подобное", - говорит она.

Также Гитлянская надеется, что после опубликования видео с места происшествия, все вопросы о "крышевании" контрабанды сотрудниками СБУ будут сняты.

"Я видела его сообщение, я просто думаю, что, возможно, ему (Туке – УНИАН) кто-то неправильно рассказал, что действительно происходило. Я думаю, когда мы разместим видео, будут сняты все вопросы", - добавила спикер СБУ.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее в воскресенье заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что при задержании военными 30-й ОМБ контрабанды в Гранитном на Донеччине произошла перестрелка, был ранен военный. Также Тука заявил, что "крышеванием" контрабанды занималась СБУ.