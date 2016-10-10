Позиции боевиков на Донетчине усиливаются снайперскими группами (видео)

Об этом говорится в сюжете программы «Спецкор» на телеканале «2+2».

Новая партия заблудившихся стрелков прибыла в Донецк. Вражеские ДРГ подходят уже вплотную к нашим позициям в Марьинке. Последний раз "горняки" приблизились на 80 метров и пытались забрасывать гранатами украинский наблюдательный пункт. Однако получили пару сотен килограмм свинца.

Как сообщал УНИАН, за сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных, российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

В частности, во время обстрела села Новоалександровка Попаснянского района из противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов получил ранение один украинский военнослужащий.