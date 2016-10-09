Климкин заявляет о наличии других сценариев в случае срыва минского процесса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии других сценариев урегулирования ситуации на Донбассе, если минский процесс зайдет в тупик.

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Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«У меня есть идеи и сценарии, каким образом действовать дальше, но я уверен, что мы идем правильным путем», - заявил министр, отвечая на вопрос, существует ли «план Б» на случай, если минский процесс зайдет в тупик.

«Нам нужно заставить Россию выполнить «Минск», Россия все равно будет пытаться дестабилизировать Украину, для этого она будет пытаться фрагментировать ее, создавать здесь политические течения, партии, которые будут нас фрагментировать», - отметил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, каким образом власть сможет предотвратить попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине, он отметил: «Два фундаментальных направления: одно - солидарность наших друзей и партнеров, второе – укрепление нашей демократии, помогают только сильным».