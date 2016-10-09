Климкин заявляет о наличии других сценариев в случае срыва минского процесса
«Нам нужно заставить Россию выполнить «Минск», Россия все равно будет пытаться дестабилизировать Украину, для этого она будет пытаться фрагментировать ее, создавать здесь политические течения, партии, которые будут нас фрагментировать», - отметил министр.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии других сценариев урегулирования ситуации на Донбассе, если минский процесс зайдет в тупик.
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Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
«У меня есть идеи и сценарии, каким образом действовать дальше, но я уверен, что мы идем правильным путем», - заявил министр, отвечая на вопрос, существует ли «план Б» на случай, если минский процесс зайдет в тупик.
«Нам нужно заставить Россию выполнить «Минск», Россия все равно будет пытаться дестабилизировать Украину, для этого она будет пытаться фрагментировать ее, создавать здесь политические течения, партии, которые будут нас фрагментировать», - отметил министр.
Отвечая на уточняющий вопрос, каким образом власть сможет предотвратить попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине, он отметил: «Два фундаментальных направления: одно - солидарность наших друзей и партнеров, второе – укрепление нашей демократии, помогают только сильным».