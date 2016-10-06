Хакеры взломали страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook

Ответственность за взлом взяла на себя сепаратистская хакерская организация Sprut.

На взломанной странице они разместили ряд постов сепаратистского содержания и изменили фото профиля.

"Вы были взломаны! Пресс центр АТО, пишите правду, а не врите как вы всегда это делаете!", - написали они на странице пресс-центра.

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"Никто не уйдет от ответственности. Лживые пропагандисты понесут такое же наказание, как и те, кто убивает мирных людей!!! Расплата близка. Задумайтесь!" - говорится в одном из опубликованных хакерами сообщений.

Также они выложили видеообращение от имени организации о том, что "радикальные методы" украинских властей уничтожают единство в стране.

Помимо этого, они опубликовали на странице пресс-центра штаба АТО материалы, "разоблачающие" расследование по катастрофе рейса МН17 над Донбассом.

Вместе с тем, спикер пресс-центра штаба АТО Иван Арефьев в эфире 112 Украина сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением контроля над страницей пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сейчас специалисты разбираются в этом вопросе, страница была взломана", - сказал Арефьев.